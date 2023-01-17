Составлен топ-35 устойчивых регионов России

ЯНАО, НАО и Чукотка возглавили топ-35 российских регионов — лидеров социально-экономической устойчивости.

Исследование провел Фонд развития гражданского общества, которое было подготовлено на основе данных Росстата по итогам III квартала 2022 года. За это время уровень средней зарплаты в России снизился, а стоимость регионального продукта увеличилась.

По словам экспертов, такие показатели закономерны, так как РФ столкнулась с беспрецедентным санкционным давлением. При этом экономика показывает неплохие результаты, а кризис открывает новые возможности.

На первых позициях - ЯНАО, НАО, Чукотка, Сахалинская область. Москва и ХМАО поделили между собой пятое место. Магаданская область, Якутия, Санкт-Петербург, Мурманская область и Республика Коми вошли в первую десятку рейтинга социально-экономической устойчивости.

Во второй десятке рейтинга оказались Красноярский и Камчатский края, Иркутская, Кемеровская, Тюменская, Московская, Ленинградская области, Татарстан, Свердловская и Амурская области.

В третью десятку исследования вошли Томская и Белгородская области, Хабаровский и Пермский края, Хакасия, Вологодская и Челябинская области, Башкирия, Приморский край, Калужская и Архангельская области.

Замыкают список Липецкая область, Забайкальский край, Самарская, Астраханская, Тульская области и Карелия.

Регионами лидерами по уровню средней заработной платы в России стали Чукотка, ЯНАО, Москва, Магаданская область и НАО. По уровню социального благополучия наиболее успешными оказались ЯНАО, НАО, Сахалинская область, Чукотка и ХМАО.

Глава ФоРГО Константин Костин сообщил, что в рейтинге Ямало-Ненецкий и Ненецкий АО как северные добывающие территории продолжают уверенно лидировать по критерию социально-экономической устойчивости. По его словам, улучшили свои позиции по сравнению с предыдущим кварталом Москва (с 7-го на 5-е место) и Санкт-Петербург (с 10-го на 8-е место).

Более чем на три позиции повысили свое положение Тюменская (с 19-го на 15-е место) и Белгородская области (с 28-го на 22-е место), а также Башкирия (с 32-го на 28-е место).

Исследование было подготовлено на основе трех критериев: средняя заработная плата, уровень социального благополучия (отношение средней зарплаты к минимальной стоимости жизни одного работающего) и региональный продукт на душу населения, сообщают "Известия".