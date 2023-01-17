Кадыров объяснил слова о третьей мировой войне

Навязывание специальной военной операции статуса мирового конфликта неуместно, так как "мир не сошелся на НАТО", а многие крупные страны, в том числе Китай, Индия и Пакистан сохраняют нейтралитет.

Об этом в Telegram заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. По его словам, он сказал это в ходе прямого эфира в соцсетях, говоря о ходе спецоперации.

"А если кто-то распинается, что "всё мировое сообщество" против России и считает только НАТО "мировым сообществом", то пусть считают это мировой войной", — написал политик.

Ранее агентство РИА "Новости" со ссылкой на прямой эфир с участием Кадырова сообщило, что глава Чечни допустил возможность называть третьей мировой войной конфликт на Украине, если считать европейские страны и НАТО мировым сообществом.