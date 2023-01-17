17 Января 2023
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Политика В России
Фото: nakanune.ru

Минфин выступил с инициативой о передаче конфискованных вещей в Минобороны и МЧС

Кабмин России поддержал проект закона о передаче на гуманитарные и оборонные цели конфискованных в рамках дел об административных правонарушениях и полученных Росимуществом товаров легкой промышленности.

Об этом говорится в материалах к заседанию правительственной комиссии по законопроектной деятельности 16 января. Документ одобрен на заседании правкомиссии.

Сегодня товары легкой промышленности, конфискованные по делам об административных правонарушениях, подлежат передаче Росимуществу для безусловного уничтожения. Законопроект предлагает предусмотреть возможность передачи таких товаров Министерству обороны или МЧС.

Целью принятия данного документа называется "вовлечение в хозяйственный оборот конфиската, который может быть использован по прямому назначению", в том числе в качестве гуманитарной помощи, в нынешней "сложившейся внешнеполитической и макроэкономической ситуации".

Документ поддержали в Минобороны, МЧС, Минпромторге, Федеральной таможенной службе, ФСБ и Росимуществе. МВД согласовало законопроект с замечаниями, который были учтены. В частности, министерство предлагало урегулировать вопрос "подтверждения безопасности конфискованных товаров легкой промышленности для жизни и здоровья человека, а также возможности их использования по прямому назначению". На законопроект также получено положительное заключение Минюста по результатам проведения правовой и антикоррупционной экспертиз.

По итогам межведомственных согласований в документ добавили оговорку о том, что товары, которые были конфискованы до вступления его в силу, но еще не уничтожены к тому моменту, также могут быть безвозмездно переданы в пользу Минобороны или МЧС, сообщает РБК.

Теги: Минфин, Минобороны, МЧС, Росимущество



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