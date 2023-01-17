СМИ: задержанный в Италии Артем Усс попросил об экстрадиции в РФ

Задержанный в Милане по запросу США Артем Усс попросил об экстрадиции в Россию.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные агентства ANSA.

Наряду с США запрос об экстрадиции Усса также направила российская сторона. Решение по этому вопросу отложено, поскольку адвокаты Усса в настоящее время выясняют, по каким статьям и в каких условиях будет судиться их подзащитный в случае выдачи США.

По мнению защиты, в будущем американская сторона может использовать сына красноярского губернатора для обмена на одного из арестованных в РФ граждан США.

Миланский суд пока не вынес решение об экстрадиции в США, где ему может грозить до 30 лет лишения свободы. Американские власти обвиняют Усса в уклонении от санкций, а также в отмывании денег. Ранее сын губернатора Красноярского края отказался от экстрадиции в США.

Усс-младший, вероятно, живет в своей квартире, которую он купил в этом итальянском городе несколько месяцев назад. Но также он мог бы ожидать решения суда в отеле "Дон Диего", совладельцем которого он, якобы, является.