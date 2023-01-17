17 Января 2023
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Экономика В России
http://telesat-news.net

В правительстве РФ заявили об открытии для бизнеса космоса "по-настоящему"

Бизнесу в России предоставят возможность помочь технологическим компаниям совершить прорыв в развитии космических технологий.

Как сообщил первый заместитель председателя кабмина РФ Андрей Белоусов, "настало время по-настоящему открыть космос для российского частного бизнеса и помочь отечественным технологическим компаниям совершить прорыв в развитии космических технологий", — сказал он.

Отмечается, что в рамках соглашения был сформирован пул заинтересованных компаний, которые готовы разрабатывать, производить и эксплуатировать современные спутники.

По словам Белоусова, российское правительство будет оказывать этим компаниям нормативную, организационную и финансовую поддержку, тогда как "Роскосмос" предложит свои возможности для производства спутников и услуги их выведения на орбиту.

При этом глава "Роскосмоса" Юрий Борисов считает, что России следует открыть рынок для частных инвестиций по примеру США, Европы и КНР. "Основой для наращивания орбитальной группировки станут серийные производства, которые построит "Роскосмос". Но мы должны следовать мировым трендам и открыть рынок для частных инвестиций по примеру США, Европы и Китая. Подписание этого соглашения — первый шаг в практической реализации наших планов", — отметил глава госкорпорации, сообщает РБК.

Ранее Борисов заявил, что "Роскосмос" намерен построить два завода по серийному производству спутников. Средства для строительства предприятий "Роскосмос" планирует привлекать, в том числе через облигации, которые будет выпускать финансовая структура госкорпорации, их планируется размещать на российских биржевых площадках в основном среди уполномоченных банков, а также частных инвесторов.

Теги: космос, Роскосмос, бизнес, технологии



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