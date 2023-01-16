"Он очень опасен": Пригожин призвал быть осторожными с экс-бойцом норвежского батальона ЧВК "Вагнер"

Предприниматель Евгений Пригожин прокомментировал побег бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер» Андрея Медведева.

Медведев сбежал из России в Норвегию. Редакция норвежского издания «Афтенпостен» обратилась к Пригожину за комментарием касательно заявлений мужчины.

По словам предпринимателя, до побега Медведев работал в норвежском подразделении «Нидхёгг», поскольку имел гражданство этой страны. Пригожин добавил, что бывшего «музыканта» следует всерьез опасаться.

«Должен был быть привлечен к ответственности за попытку жесткого обращения с пленными. Подробные материалы имеются в службе безопасности ЧВК «Вагнер» и подготовлены для передачи российским правоохранительным органам. До настоящего времени находился в розыске. Будьте аккуратны, он очень опасен», – приводит слова Пригожина пресс-служба компании «Конкорд».

Ранее бизнесмен рассказал, что в рядах ЧВК «Вагнер» присутствует генерал морской пехоты США. Кроме того, под его командованием находятся 20 граждан Финляндии.