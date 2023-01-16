В Госдуме и Совфеде озаботились идеей закрытия "Ельцин-центра"

Сенатор Алексей Пушков провел в своем Telegram-канале опрос относительно закрытия "Ельцин-центра".

"Московское отделение недавно созданного Культурного фронта России предлагает закрыть Ельцин-центр. Кто поддерживает, прошу ставить знак одобрения, кто против – знак неодобрения", - написал Пушков.

К моменту публикации новости идею поддержали 2 тыс. 573 человека, против высказались 12. Депутат Госдумы от Тюменской области Николай Брыкин предложил пойти еще дальше.

"Давно пора закрыть это мутное заведение. Поддерживаю. Ещё нужно всем библиотекам имени Ельцина сменить названия", - написал политик в своем Telegram-канале.