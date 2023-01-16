16 Января 2023
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Фото: Накануне.RU

В Минцифры рассказали о работе мобильной связи в новых регионах России

Замглавы Минцифры Дмитрий Ким сообщил о том, что мобильная связь от российских операторов работает на всех территориях четырех новых регионов.

"Запорожская, Херсонская, Луганская, Донецкая – на территории всех четырех субъектов сейчас работает мобильная связь от наших операторов, на текущий момент все работает… МТС работает на сети "Феникса" с 13 декабря, если мне память не изменяет", - цитирует РИА Новости заявление Кима, сделанное на заседании комитета по бюджету и налогам в Госдуме.

По его словам, качество услуг связи остается у Минцифры на постоянном контроле.

"На новых территориях мы это контролируем, у нас есть дорожная карта по повышению качества услуг связи на новых территориях", - добавил замглавы ведомства.

Напомним, в декабре прошлого года стало известно о том, что "Билайн", "Мегафон" и Tele2 договорились о запуске национального роуминга на территории ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей.

Теги: Мобильная связь, новые регионы



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