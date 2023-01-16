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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Хинштейн вступился за "Почту России", для которой готовят монополию на доставку пенсий

Депутат Госдумы Александр Хинштейн ответил на критику законопроекта, монополизирующего доставку пенсий "Почтой России".

"Вижу "набросы" против нашего закона о передаче "Почте России" доставки пенсий. Подоплёка понятна: речь идёт примерно о ₽3 млрд, которые ежегодно оседают сейчас в карманах "альтернативщиков". При этом они преимущественно берут на себя экономически выгодные участки обслуживания в городах, а убыточные сельские территории забирает "Почта". Одним – "вершки, другим – "корешки", - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

По его словам, он не раз уже объяснял причины появления нашего законопроекта. Дело, отмечает политик, не только в необходимости поддержки национального почтового оператора, являющегося стратегическим предприятием и крупнейшим работодателем. Важно защитить самих пенсионеров от недобросовестных участников рынка и обеспечить бесперебойную гарантированную доставку пенсий.

"90% всех альтернативных доставщиков – ООО с уставным капиталом до ₽10 тыс. Случись что, с них ничего не спросишь. Уже не раз были ситуации, когда после возникновения в регионах ЧС "альтернативщики" отказывались от своих обязательств и их работу приходилось забирать "Почте"", - говорит Хинщтейн.

Не состоятелен довод противников закона и о ""новом витке безработицы", которые он спровоцирует".

"Общее число "альтернативщиков", доставляющих сегодня пенсию в 19 регионах, не превышает и 5 тыс. человек. Руководство "Почты России" уже пообещало трудоустроить всех этих людей. Что касается "уютного кресла" в совете директоров "Почты", которое якобы я "отрабатываю" с помощью этого законопроекта, то напомню, что работа депутатов в советах директоров никак не оплачивается. Так что в отличие от наших оппонентов, которые бьются за свои барыши, мы с коллегами руководствуемся не шкурными, а государственными интересами", - подытожил Хинштейн.

Напомним, в октябре 2022 г. "Единая Россия" внесла в Госдуму законопроект, который закрепляет за "Почтой России" монополию на доставку пенсий. Сенатор Андрей Турчак заявил, что это "поддержит национальную почтовую службу и сделает процесс доставки пенсий более стабильным и надежным". Турчак раскритиковал частные компании, которые кое-где сейчас занимаются доставкой пенсий.

"Но практика показывает, что не всегда и не везде они работают добросовестно. Бывают случаи, когда частники месяцами носят пенсию по адресам уже умерших людей. А в чрезвычайных ситуациях, например, при наводнении вообще не исполняют свои обязательства, спихивая их на почту", - аргументирует сенатор.

Также, по его словам, частники "избегают социальной нагрузки, предпочитая работать там, где проще – в крупных городах и густонаселенных районах, тогда как почтальоны везут пенсии и в далекие села, и в труднодоступные территории".

Теги: Единая Россия, Почта России, пенсии, доставка



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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 13.10.2022 16:29 Мск "ЕР" внесла в Госдуму законопроект об установлении монополии "Почты России" на доставку пенсий


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