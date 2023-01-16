Самолет немецких ВМС едва не нарушил границу России

Сегодня российская система контроля воздушного пространства обнаружила над акваторией Балтийского моря приближавшийся к государственной границе России самолет базовой патрульной авиации Р-3С "Орион" ВМС Германии. Для его сопровождения в воздух был поднят истребитель Су-27.

Гостя сопроводили над акваторией Балтийского моря. После разворота иностранного военного самолета от границы с Россией истребитель вернулся на аэродром базирования, сообщает Минобороны РФ

Нарушения госгранциы России не допущено.