В Болгарии опровергли поставку на Украину самолетов Су-25

Министерство обороны Болгарии и министерство иностранных дел страны опровергли распространенное в СМИ сообщение о поставке самолетов Су-25 на Украину через посредников.

"Министерство обороны не продавало и/или предоставляло государствам НАТО самолеты Су-25, предназначенные для Украины", - говорится в заявлении оборонного ведомства в ответ на запрос журналистов, его приводит ТАСС.

Указанные данные также опроверг министр иностранных дел технического правительства Николай Милков.

"Не имею подобной информации, впервые слышу об этом от вас, сожалею", - сказал министр.

Информация о продаже Болгарией 14 штурмовиков советского производства Украине через посредников из других стран НАТО появилась 15 января.