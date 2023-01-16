Андрей Травников рассказал Президенту о проектах, реализуемых в Новосибирской области, и помощи мобилизованным жителям региона и их семьям

Президент России Владимир Путин сегодня обсудил с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым вопросы развития региона. Президент отметил, что регион развивается успешно: "Новосибирская область у нас по многим показателям в лидерах, все параметры весьма достойные, удовлетворительные".

И спросил губернатора - на что, по его мнению, требуется обратить особое внимание.

Андрей Травников, докладывая главе государства, подчеркнул, что Новосибирская область, несмотря на внешние обстоятельства, развивается стабильно.

"В течение последних пяти лет Новосибирская область поддерживает высокие темпы социально-экономического развития, и по основным показателям мы превышаем среднероссийские цифры в два и более раза. Так, экономика нашей области по ВРП за пять лет без учёта инфляции в сопоставимых ценах выросла на 11 с лишним процентов, рост промышленного производства за этот период составил – опять же в сопоставимых ценах – 122,8 процента. Рекордный объём привлечения инвестиций в экономику – 330 миллиардов рублей. Это в два раза больше, чем было в 2017 году – тогда было 175. И благодаря этому доходная часть консолидированного бюджета за этот период также выросла в два раза, в том числе по собственным доходам – в полтора раза. Благодаря этому мы с хорошей подушкой финансовой безопасности и хорошими экономическими заделами, что позволяет нам развиваться дальше и решать в том числе новые, вновь возникшие задачи, такие как противодействие беспрецедентным санкциям и антикризисные меры поддержки наших предприятий и предпринимателей, помощь армии и Росгвардии, помощь муниципалитетам и жителям ДНР и ЛНР", - сообщил губернатор Новосибирской области.

Андрей Травников подробно рассказал о мерах поддержки мобилизованных земляков и их семей.

"С [конца] весны, с июня мы стали принимать решения по оказанию дополнительной социальной поддержки военнослужащим, семьям. Это не только по поводу таких печальных событий, как гибель, ранения, – мы делаем дополнительные выплаты из областного бюджета бойцам именных подразделений. Принято решение о дополнительных мерах соцподдержки для семей мобилизованных ребят: это компенсация расходов на ЖКХ, бесплатное школьное питание независимо от класса, вплоть до 11-го, и это компенсация расходов на посещение детских садов. С мая мы начали помогать нашему подшефному району в Луганской Народной Республике – это Беловодский район. Помогаем по всем направлениям. Это не только восстановление разрушенных и изношенных зданий школ, но и, например, переход на российские образовательные стандарты. Нам поручили заняться восстановлением одного из кварталов в городе Мариуполе. Мы сегодня ведём работы по ремонту и восстановлению жилых домов", - сказал губернатор.

Также Андрей Травников подчеркнул, что ни один инвестиционный проект в регионе не остановлен. В сфере здравоохранения Новосибирской области реализуются уникальные программы. В частности, губернатор рассказал о региональной программе развития медицины для онкобольных, создании уникальных центров – ПЭТ-КТ [позитронно-эмиссионной томографии, совмещённой с рентгеновской компьютерной томографией], оснащении медучреждений ускорительными установками для лучевой терапии и других передовых практиках региона.

Отдельно губернатор Новосибирской области остановился на программе развития Новосибирского научного центра - «Академгородок 2.0» и строительстве кампуса НГУ. Он поблагодарил президента за его позицию в части реализации проекта создания источника синхротронного излучения поколения «четыре плюс» (входит в "Академгородок 2.0"). "Огромное спасибо за Вашу позицию. Сегодня этот объект в стадии активного строительства: через два года российские учёные будут обладать по-настоящему технологическим суверенитетом", - заверил Андрей Травников.

Также губернатор Новосибирской области рассказал о развитии аэропорта Толмачево как авиахаба. "Это сегодня самый крупный аэропортовый проект в нашей стране за пределами Москвы. Были сложности с импортозамещением, но тем не менее новый терминал общей площадью 50 тысяч квадратных метров будет введён в эксплуатацию. Поэтому, Владимир Владимирович, разрешите Вас пригласить на это событие. Если будет возможность, мы, конечно, будем очень рады, для нас это будет очень важно", - сказал Андрей Травников.

Президент в заключении встречи сказал: "Я хотел бы обратить внимание, – это необходимость усиления борьбы с заболеваемостью туберкулёзом. Вы наверняка знаете об этом, и этому нужно уделить, конечно, больше внимания. Что касается Академгородка, то, безусловно, и федеральные органы власти, и с Вашим участием там, где это возможно, должны уделить внимание, для того чтобы все намеченные планы здесь были выполнены. Будем к этому, безусловно, стремиться. Есть и вопросы, связанные непосредственно с зоной ответственности и региона, и муниципалитетов. Имею в виду обеспеченность школьной инфраструктуры, всё-таки здесь ещё есть над чем работать. Почти 30 процентов школ должны работать сегодня в две смены, и просил бы Вас уделить этому особое внимание".

Владимир Путин выразил губернатору благодарность за работу и предложил направить предложения по развитию аэропорта Толмачёво, строительства восточного обхода Новосибирска, реконструкция автодороги «Иртыш» для дальнейшей проработке и реализации совместно с правительством РФ.