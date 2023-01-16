В Прикамье чиновнице грозит срок из-за квартир сирот

В Прикамье вскоре начнется рассмотрение в суде уголовного дела заместителя главы администрации одного из муниципальных округов, обвиняемой в халатности – приеме построенных с нарушениями квартир для сирот.

В 2020 г. администрация Косинского округа договорилась с бизнесменом купить для сирот четыре квартиры. Замглавы администрации, возглавляя комиссию по приёмке данного жилья, решила не привлекать для этого специалистов контрольно-надзорных органов, сообщает краевое управление СКР.

Нарушения, допущенные при строительстве домов, не были выявлены, другие члены комиссии не имели специальных знаний в области строительства, о чем обвиняемой было достоверно известно. Бюджету района причинен ущерб в 5,9 млн руб., потраченных, в частности, на приведение квартир в нормативное состояние.