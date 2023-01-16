16 Января 2023
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Общество Дальневосточный ФО
Фото:Накануне.RU

В Якутии до Крещения продержатся 60-градусные морозы

В Якутии побит 30-летний рекорд отрицательной температуры. На метеостанции Тонгулах Горного района зарегистрирована температура минус 62,4 градуса, предыдущий рекорд там был зафиксирован в 1993 году (-61,8 градуса), передает РИА Новости.

"В феврале будет 90 лет дате установления абсолютного минимума в Оймяконе Якутии, где в 1833 году был отмечен минус 67,7. За прошедшие годы эту цифру у нас еще нигде не побили", - рассказала глава республиканского метеоцентра.

Ранее сообщалось о том, что аномальные морозы в Якутии сохранятся до 18 января.

Теги: мороз, якутия, рекорд, холод



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