В Омской области чиновники подрались, выясняя, кто виноват в отсутствии воды у жителей

В омской деревне Киселево подрались глава Знаменского района Сергей Максимов и глава поселения Знаменское Геннадий Андреев.

Все произошло на встрече с жителями села. Они поинтересовались, когда ожидается ремонт водонапорной башни, из-за которой у граждан в домах уже четыре дня нет воды.

По данным Telegram-канала Baza, отвечая на этот вопрос, Максимов и Андреев начали очень активно переадресовывать его друг другу. И подрались. Максимов одержал победу, Андреева увезли в местную больницу, где диагностировали сотрясение. Ситуацию с публичной дракой изучают следователи.