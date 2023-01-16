В Евросоюзе захотели бесплатно летать над Сибирью

Руководитель генерального директората по транспорту Еврокомиссии Хенрик Хололей полагает, что Россия, если ограничения для западных компаний на пролет над ее территорией будут сняты, должна перестать взимать плату с иностранных авиакомпаний за использование неба над Сибирью.

"Если однажды у нас будет возможность увидеть открытое российское воздушное пространство, кое-что должно исчезнуть: роялти за полеты над Сибирью", - цитирует РБК заявление Хололея на конференции Airline Economics в Дублине.

После начала военной операции на Украине страны Евросоюза закрыли свое небо для российских авиакомпаний.