Путин поручил улучшить институт общественного наблюдения к президентским выборам

Президент России поручил улучшить работу института общественного наблюдения на выборах. Глава Центризбиркома России Элла Памфилова пообещала поработать над этим.

"ЦИК России была одним из инициаторов создания института общественного наблюдения в 2017 году. Общественные наблюдатели за последние годы значительно усилили независимый контроль на выборах, "встряхнули" работу избирательных комиссий, сделали процесс голосования более открытым и прозрачным", - считает Памфилова.

"Тем не менее, в этом направлении, определенно, есть точки роста и в части формирования устойчивого сообщества общественных наблюдателей, и в части повышения их профессиональной квалификации. Поэтому, безусловно, Центризбирком подготовит свои предложения, которые могут быть применены уже в ближайшую кампанию и на предстоящих выборах президента России", - добавила председатель Центральной избирательной комиссии.