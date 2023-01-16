16 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Пенсионерка из Екатеринбурга отдала мошенникам 2,8 миллиона рублей

Очередной пенсионер из Екатеринбурга попался на уловку мошенников, притворяющихся сотрудниками банка. На этот раз злоумышленники похитили 2,8 млн рублей.

Как сообщает пресс-служба УМВД России по Екатеринбургу, 73-летняя пенсионерка поняла, что ее обманули только после произошедшего. Потеряв свои средства, она обратилась в полицию. По ее словам, в телефонном разговоре неизвестный сказал, что с ее вклада кто-то пытается обналичить денежные средства. После пожилую женщину перевели на якобы сотрудника Центробанка, которая заверила, что в отношении злоумышленников уже проводится расследование.

Единственное, что могла сделать пенсионерка - это следовать инструкциям лжесотрудника банка. Снятые со всех счетов средства екатеринбурженка перевела на указанные реквизиты, после чего звонки резко прекратились.

"По окончании всех операций, когда звонки прекратились, женщина поняла, что стала жертвой аферистов. Она пояснила, что ранее слышала о подобных видах обмана", - укали в полиции.

Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество, совершенное в особо крупном размере".

Ранее начальник пресс-службы свердловского Главка МВД Валерий Горелых рассказал Накануне.RU, что у мошенников есть база, исходя из которой они понимают возраст своей жертвы и используют заранее отработанную схему. Более того, некоторые злоумышленники присылают своим жертвам в мессенджеры фото поддельных документов сотрудника банка или правоохранителя, чтобы усыпить бдительность и втереться в доверие.

Теги: пенсионер, Екатеринбург, мошенники, банк



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