В Челябинской области пьяным жителям запретили выгуливать собак

В Челябинской области жителям в состоянии алкогольного опьянения запретили выгуливать собак. Соответствующий приказ регионального минсельхоза опубликован на портале правовой информации, передает корреспондент Накануне.RU.

В документе говорится, что при выгуле домашних животных не допускается выгул собак лицами, находящимися в состоянии алкогольного, токсического, наркотического опьянения. Выгуливать собак, имеющих высоту в холке более 40 см, не могут дети в возрасте до 14 лет.

Также в приказе отмечается, что не допускается выгул собак на территории общего пользования без паводка, а собак, имеющих высоту в холке более 40 см, без паводка и намордника.

За нарушение этих требований владельцы собак несут ответственность в соответствии с законодательством Челябинской области.