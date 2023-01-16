Гособвинение требует для бывшего схиигумена Сергия семь лет колонии общего режима

В понедельник в Бабушкинском районном суде Москвы завершились прения по делу бывшего схиигумена Сергия (Николай Романов) и его помощника Всеволода Могучева.

Напомним, Романову и Могучеву вменяется статья 282 УК РФ – "Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства организованной группой". Столичный суд начал рассматривать дело по существу в августе прошлого года. Процесс несколько раз откладывался из-за неявки свидетелей, а в декабре его сделали закрытым из-за активности сторонников экс-схиигумена.

Сегодня, 16 января, в прениях выступил прокурор. Как сообщили адвокаты экс-схиигумена в Telegram-канале "Бабиков и партнеры", госбвинитель попросил суд приговорить Сергия по совокупности преступлений (с учетом приговора Измайловского районного суда от 2021 года) к семи годам колонии общего режима. Для Всеволода Могучева обвинение потребовало пять лет колонии общего режима.

"Последнее слово подсудимые скажут 25 января. После этого суд удалится для вынесения приговора", - говорится в сообщении защиты.

Как сообщало Накануне.RU, в 2021 году Измайловский районный суд Москвы приговорил задержанного в Свердловской области Сергия к 3,5 годам колонии. Его признали виновным по всем статьям обвинения – склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве. В дальнейшем Мосгорсуд оставил приговор экс-схиигумену без изменений.