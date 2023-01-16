Россияне считают 30-процентную прибавку к зарплате справедливой

В течение последнего года большинство российских компаний повышали зарплаты своих сотрудников. Таковы данные опроса работодателей и наемных работников, проведенного исследовательским центром портала Superjob.ru.

Каждый второй респондент, получивший прибавку в течение последнего года, сообщил, что его доход вырос на 5—10%, почти у каждого третьего (31%) зарплата выросла менее чем на 5%.

Увеличение оклада на 11—25% отметил каждый десятый (10%), на 26—50% — только 3%. Средний размер повышения зарплаты в течение последнего года составил 8,9%, что меньше, чем в 2022-м. При этом справедливым размером прибавки россияне в среднем считают 29%.