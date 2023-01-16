Большая часть вновь накопленных с 2020-го богатств досталась 1% населения мира

Большая часть вновь накопленных с 2020 г. богатств досталась 1% самых состоятельных людей мира, заявили исследователи Oxfam. Капитал миллиардеров, по их данным, увеличивается на $2,7 млрд ежедневно. Тем временем уровень бедности вырос впервые за 25 лет.

О том, что две трети (63%) от всех вновь накопленных с 2020 г. личных богатств в мире приходится всего на 1% населения планеты, говорится в докладе международной благотворительной и гуманитарной организации Oxfam, приуроченном к открытию Давосского форума, пишет Forbes. По данным исследователей, в общей сложности $26 трлн, которые были накоплены с 2020 г. во время ковидного кризиса и роста стоимости жизни, оказались в руках 1% богатейших людей мира. Оставшимся 99% населения досталось только $16 трлн (37% этого прироста).

В 2022 г. росту капиталов богатейших людей мира способствовали подорожание продовольствия и энергоносителей, утверждается в докладе. По подсчетам Oxfam, 95 корпораций, работающих в продовольственной и энергетической сферах, увеличили свою прибыль в прошлом году больше, чем вдвое и выплатили $257 млрд своим акционерам. По их данным, состояние богатейших людей мира увеличивается на $2,7 млрд каждый день.

Бороться с неравенством Oxfam предлагает систематическим широкомасштабным увеличением налогообложения сверхбогатых людей. По данным организации, сейчас на каждый доллар налоговых поступлений только 4 цента приходится на налоги на богатство.

"Неспособность облагать налогом богатство наиболее ярко выражена в странах с низким и средним уровнем дохода", - отмечают исследователи.

При этом две трети стран мира не требуют налогов с наследства и активов, передаваемых потомкам миллиардеров. В таких странах живет половина миллиардеров. То есть $5 трлн миллиардеры передадут своим детям, не уплатив налоги. Эта цифра равна ВВП Африки, отмечает Oxfam.

"Каждый миллиардер – политический провал. Чрезвычайная концентрация богатства подрывает экономический рост, коррумпирует политику и СМИ, разъедает демократию и способствует политической поляризации", - сказано в отчете.