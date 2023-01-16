Верховный суд РФ признал организацию "М.К.У."* террористической

Верховный суд России по иску генпрокурора Игоря Краснова признал международную организацию "Маньяки. Культ Убийств" ("М.К.У.")* террористической и запретил ее в РФ.

Заседание прошло в закрытом от прессы режиме из-за грифа "секретно", передает РИА Новости.

По данным Генпрокуратуры РФ, движение было создано на Украине, основано на неонацистской идеологии с целью образовать "расово чистое государство".

В феврале 2022 года Басманный суд Москвы заочно арестовал основателя "М.К.У." Егора Краснова по обвинению в массовом убийстве.

Краснов - гражданин Украины, в России он объявлен в международный розыск. По данным ФСБ, Краснов действует под покровительством украинских спецслужб.

*Организация признана террористической и запрещена в России