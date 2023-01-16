В Челябинске подрядчиков оштрафовали на 3 млн рублей за плохую уборку дорог

В Челябинске подрядчиков оштрафовали на 3,1 млн рублей за некачественное содержание улично-дорожной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Также им выдано 68 предписаний с требованием устранить ряд недочетов, чтобы избежать новых штрафов.

"Минувшие выходные мы посвятили контрольным объездам, и до 17 числа поставлена задача максимально устранить те предписания, которые выданы всем подрядным организациям", - рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

В конце этой недели в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому подрядчикам поручено привести улично-дорожную сеть в порядок.