16 Января 2023
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Общество Челябинская область
Фото:Накануне.RU

В Челябинске подрядчиков оштрафовали на 3 млн рублей за плохую уборку дорог

В Челябинске подрядчиков оштрафовали на 3,1 млн рублей за некачественное содержание улично-дорожной сети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе городской мэрии.

Также им выдано 68 предписаний с требованием устранить ряд недочетов, чтобы избежать новых штрафов.

"Минувшие выходные мы посвятили контрольным объездам, и до 17 числа поставлена задача максимально устранить те предписания, которые выданы всем подрядным организациям", - рассказал заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Ксензов.

В конце этой недели в городе ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, поэтому подрядчикам поручено привести улично-дорожную сеть в порядок.

Теги: содержание дорог, подрядчик, штраф,



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