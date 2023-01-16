16 Января 2023
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Общество В России
Фото: кинокомпания Базилевс

В Госдуме предложили вырезать из фильмов сцены с "артистами-предателями"

В Госдуме России продолжают придумывать новые способы борьбы с "артистами-предателями". Так, следом за отлучением звезд от бюджетных денег и лишением из госнаград предложено вырезать сцены с такими актерами из кино.

Член комитета Госдумы по культуре Сергей Соловьев ("Единая Россия") считает, что такая мера реализуема.

"В соответствии с действующим законодательством власть обязана все управленческие решения принимать с учётом мнения граждан. Я считаю, что внедрять практику вырезать из фильмов слова и эпизоды актёров-предателей необходимо после проведения опроса и общественного обсуждения по этому вопросу. Это очень важное общественно-политическое решение. Моё личное мнение по этому вопросу: да, необходимо. Как, в какой форме и технически как это реализовать — тут важно мнение экспертов и специалистов в этой сфере, чтобы резко не снижать качество и содержание фильмов", - цитирует Соловьева радиостанция "Говорит Москва".

Теги: госдума, артисты, депутат, единая россия, цензура



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