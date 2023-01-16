16 Января 2023
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Общество Приволжский ФО Пермский край
Фото: wikipedia.org – docmonstereyes

ГУФСИН получило разрешение на строительство склада боеприпасов в Перми

ГУФСИН России по Пермскому краю получило разрешение регионального минимущества на возведение склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ на улице Карпинского, 125, на участке в 19,6 тысяч квадратных метров, сообщает РБК-Пермь.

Разрешение для этого в ноябре 2022 года выдало министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности Прикамья.

Как сообщало Накануне.RU, строительством склада для хранения боеприпасов, средств взрывания и взрывчатых веществ ГУФСИН России в Перми займется компания "Астра-проект". Организацию признали победителем по итогам аукциона, размещенного на сайте госзакупок. Максимальная цена контракта была 48 млн руб. Компания согласилась выполнить работу за 47,1 млн руб.

Склад будет построен на площадке по адресу: ул. Карпинского, 125. Ранее, в декабре прошлого года, пермская гордума одобрила проект по смене зонирования площадки. Строительство склада начнется во втором квартале текущего года. Сдать объект должны до 30 ноября.

Ранее власти заявляли, что застройка Бахаревки жилыми домами могла привести к разрастанию города на окраинах, что "не соответствует положениям территориального планирования".

Теги: Астра-проект, ГУФСИН, склад боеприпасов



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