16 Января 2023
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Происшествия Свердловская область
Фото: Уральская транспортная прокуратура

В грузовом поезде на СвЖД при пожаре погиб проводник

Сегодня утром в результате пожара, вспыхнувшего в вагоне грузового поезда, погиб проводник. Трагедия произошла на железнодорожной станции Керамик, после того как ночью поезд N3882 остановился для дополнительного формирования и отправки.

В результате возгорания вагона погиб проводник 1951 г.р. По предварительным данным, мужчина мог задохнуться продуктами горения.

"Следствие рассматривает две основные версии о причинах возгорания, это неисправность отопительных устройств, установленных и используемых в вагоне, а также нарушение правил и техники безопасности обращения с отопительным оборудованием и огнем", - сообщили Накануне.RU в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Возгорание уже локализовано. Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.

Теги: СвЖД, проводник, пожар



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