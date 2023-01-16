В грузовом поезде на СвЖД при пожаре погиб проводник

Сегодня утром в результате пожара, вспыхнувшего в вагоне грузового поезда, погиб проводник. Трагедия произошла на железнодорожной станции Керамик, после того как ночью поезд N3882 остановился для дополнительного формирования и отправки.

В результате возгорания вагона погиб проводник 1951 г.р. По предварительным данным, мужчина мог задохнуться продуктами горения.

"Следствие рассматривает две основные версии о причинах возгорания, это неисправность отопительных устройств, установленных и используемых в вагоне, а также нарушение правил и техники безопасности обращения с отопительным оборудованием и огнем", - сообщили Накануне.RU в Центральном межрегиональном следственном управлении на транспорте СКР.

Возгорание уже локализовано. Организовано проведение доследственной проверки, в рамках которой выясняются все причины и обстоятельства происшествия.