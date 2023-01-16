16 Января 2023
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Фото:Накануне.RU

На "Екатеринбург-Арене" пройдет двухдневный фестиваль с участием российских рок-звезд

Летом этого года стадион "Екатеринбург-Арена" станет местом проведения двухдневного рок-фестиваля "Кардиограмма" с участием известных российских исполнителей.

Как сообщает официальный Telegram-канал стадиона, на главной сцене в чаше арены выступят Валерий Кипелов, Светлана Сурганова и оркестр, Гарик Сукачев, Чиж&Ко, Вадим Самойлов и Владимир Кузьмин. Также в столице Урала сыграют группы "Анимация", "Мураками", "Эпидемия" и другие.

Фестиваль состоится 10-11 июня, продажа билетов уже началась. Их можно приобрести как на трибуны "Екатеринбург-Арены", так и в специально организованные танцпол и фан-зону.

Теги: фестиваль, Екатеринбург-Арена, стадион



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