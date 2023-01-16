У "АвтоВАЗа" выросли цены на техническое обслуживание всех линеек автомобилей

"АвтоВАЗ" поднял цены на техническое обслуживание своих автомобилей. Стоимость ТО линейки Lada Granta выросла на сумму от 100 до 4 тыс. руб. "Нулевое" ТО для версии с двигателем 1.6 (90 л.с.) обойдется в 2,3 тыс. руб., шестое – уже в 32 тыс. руб. Для автомобиля с версией двигателя в 87 л.с. первое ТО будет стоить 10,6 тыс. руб.