Михалков обратился к членам Совета ЕС после внесения в санкционный список

Режиссер Никита Михалков написал открытое письмо членам Совета ЕС, которые в декабре включили его в санкционный список. Полный тест обращения приводит "Российская газета".

Михалков раскритиковал власти Еевросоюза за то, что они, "считающие себя цивилизованным демократическим обществом", объявили санкции человеку, который выражает личное мнение "в своей стране, у себя на родине".

Режиссер напомнил, что уже около 11 лет ведет программу "Бесогон" на телеканале "Россия-24", которая не цензурируется, а делает он ее за свой счет.

Кинорежиссер предположил, что отношение глав стран – членов Евросоюза к нему сложилось после просмотра его передач "и именно потому, что они своей правдивостью и независимостью помогают людям узнать правду".

Кроме того, в своем письме Михалков выразил благодарность за признание его деятельности. "Иначе как признанием ее я не могу объяснить ваш страх перед той правдой, которая рано или поздно выльется в международный трибунал от тех стран и народов, которые сегодня ждут нашей победы, но не имеют ни сил, ни возможностей высказать это открыто", - заявил он.

В письме Михалков также подчеркнул, что президент Владимир Путин — это единственный из мировых лидеров, вставший на пути "разрушительного цунами лицемерия".

Напомним, в декабре прошлого года Михалков попал в санкционный список ЕС. 5 января стало известно о госпитализации режиссера. Отмечалось, что у него диагностирована идиопатическая пневмония. Сам Михалков подтвердил, что пока остается в больнице.