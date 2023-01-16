На Украине снизили лимиты потребления электроэнергии

На Украине снижены лимиты потребления электроэнергии, которые доведены до областных операторов, говорится в сообщении "Укрэнерго".

После ракетного удара существенно вырос дефицит энергии. На это накладывается увеличение потребления, связанное с началом рабочей недели. В пяти областях введены аварийные отключения света. Ситуацию усложняют порывистый ветер, оледенение проводов.

Украинские телеграм-каналы пишут о разных сценариях на будущее, но все они в той или иной степени тяжелые для населения. Эксперты также не прогнозируют ничего хорошего. Если даже обстрелов больше не будет, энергетический кризис на Украине будет еще минимум несколько месяцев, а на полное восстановление необходимо минимум год-полтора, заявил директор Центра исследования энергетики Александр Харченко.

Глава энергетической компании YASNO ДТЭК Сергей Коваленко сказал, что после последней атаки "дефицит генерации огромный". А директор ДТЭК Дмитрий Сахарук предупредил, что "нужно готовиться к тяжелым дням, а возможно, и неделям, чтобы иметь возможность частично восстановить то, что было повреждено".

Накануне на Украине сообщили о поражении двух ТЭС, одна из них была остановлена. Минобороны РФ заявило, что все намеченные объекты были поражены.