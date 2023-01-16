16 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото: Невские новости / Надежда Капранова

Коммунальщики заплатили школьнице более 200 тысяч рублей за полученную травму

Суд заставил коммунальную службу из Екатеринбурга выплатить школьнице более 200 тыс. рублей за полученную травму. Еще в апреле девочка поскользнулась по пути в школу и получила перелом, однако коммунальщики до последнего утверждали, что тщательно очистили дорогу по ул. Ползунова.

Ребенка увезли в больницу, где поставили диагноз - перелом левого надколенника. Лечение и восстановление потребовало более трех месяцев и 20 тыс. рублей. Поскольку ребенок все еще продолжал испытывать сильную боль, мать обратилась в прокуратуру с просьбой провести проверку. Выяснилось, что за участок отвечает МБУ "Орджоникидзевский ДЭУ", к которому представитель ведомства и обратился с иском, где требовал взыскать компенсацию морального вреда в 300 тыс. рублей и расходы на лечение в 20 тыс. 378 рубля.

Орджоникидзевский районный суд удовлетворил иск частично, снизив сумму компенсации на 100 тыс. рублей, однако ответчик не согласился с этим, требуя полностью отменить решение. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Свердловского Областного суда, представитель коммунальной компании заверял, что все работы по очистке дорог были выполнены качественно, однако доказательств этому не предоставил. В связи с этим решение суда первой инстанции вступило в силу, родители травмированной школьницы получили компенсацию за лечение и сверху еще 200 тыс. рублей компенсации.

Решение суда вступило в законную силу.

Теги: коммунальные службы, травма, гололед, суд, школьник



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