В Тамбовской области рабочих завалило кукурузным зерном

В Тамбовской области во время сельскохозяйственных работ погибли двое рабочих.

Днём 15 января в селе Третьи Левые Ламки Сосновского района на территории сельскохозяйственной организации во время загрузки семян кукурузы на сушильный агрегат двух рабочих (мужчин 19 и 39 лет) засыпало ими. Они погибли, сообщает региональное управления СКР.

Из-за случившегося возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц", уточняет ТАСС. Погибшие работали неофициально, с ними не оформили трудовые отношения.