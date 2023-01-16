16 Января 2023
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Общество Свердловская область
Фото:Накануне.RU

В Екатеринбурге суд надолго отправил за решетку троих педофилов

В Екатеринбурге за сексуальные преступления против детей осуждены трое мужчин. Педофилов надолго отправили в колонию.
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Как показало расследование, в 2019 году троица приходила в гости к своим знакомым в квартиру в Орджоникидзевском районе уральской столицы. Там злоумышленники совершали действия сексуального характера в отношении двоих мальчиков 2009 и 2011 годов рождения, проживавших в данной семье.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ по Свердловской области, надругательства совершались как в присутствии, так и в отсутствие матери малолетних. В СКР отметили, что женщина скончалась незадолго до выявления преступлений правоохранителями, а отец детей с семьей не проживал.

Как уточнили в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу, подозреваемых вычислили сотрудники уголовного розыска отдела полиции №15 совместно с коллегами из городского УМВД. Фигуранты пытались скрыться в Свердловской области, однако были задержаны полицией. Выяснилось, что они ранее судимы, были знакомы с семьей потерпевших и периодически выпивали у них дома. После получения информации о преступлениях в отношении детей их отец был лишен родительских прав.

Приговором суда педофилам назначено от 18 до 19,5 лет в колонии строгого режима. Кроме этого, с них взыскано 1,4 млн рублей в качестве компенсации морального вреда. Дети помещены в социально-реабилитационный центр.

Теги: суд, педофилы, приговор, Екатеринбург



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