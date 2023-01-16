16 Января 2023
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Общество В России
Фото: t.me/bazabazon

ФСИН открестилась от интернет-магазина "Сидим-едим.рф"

В соцсетях обсуждают "ребрендинг года": один из интернет-магазинов, где заключенные могут заказать себе (за деньги) дополнительное питание, переименовался из "ФСИН-магазин" в "Сидим-едим.рф".

В самой службе исполнения наказаний подчеркнули, что не имеют никакого отношения к переименованию подрядчика.

"Эти магазины не имеют к нам никакого отношения. Мы никак не можем это комментировать, потому что это коммерческие структуры. Они — самостоятельная структура, у которой есть владелец, который все это организовал и работает", - цитирует Daily Storm представителя ФСИН.

СМИ выяснили, что существует целый ряд магазинов вроде "ФСИН-шоп", где заключенные могут заказывать еду и другие товары.

Интернет-магазин ФСИН.(2023)|Фото: t.me/bazabazon

Теги: фсин, колония, интернет-магазин, ребрендинг



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