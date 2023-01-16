Фигуристка Алена Косторная ушла в парное катание

Одна из самых титулованных российских действующих фигуристок-одиночниц Алена Косторная приняла решение о переходе в парное катание. Об этом сообщила бывший тренер спортсменки Елена Буянова.

"Я уже давно ее отпустила, потому что она начала кувыркаться с этими парными элементами, — цитирует РИА Новости Спорт Буянову. — Я ей сказала, что по поводу пары ко мне не нужно обращаться. И они пошли к Сергею Рослякову. Он мне перезвонил, на что я ответила: если она хочет заниматься парным катанием, пусть им и занимается. Он сказал: да, она попросилась в парное. В общем, Алена выбрала парное катание".

Косторная долгое время тренировалась под руководством Этери Тутберидзе и ее тренерского штаба. Затем уходила к Евгению Плющенко, потом вернулась обратно, в 2022 году перешла к Буяновой.

Косторная является чемпионкой Европы, победительницей финала "Гран-при" сезона-2019/20, серебряным и двукратным бронзовым призером чемпионатов России.