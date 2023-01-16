Пенсионеры из Брянска пытались вывезти на Украину микросхемы в термосе с компотом

В Брянске задержали пенсионеров, которые пытались вывезти на Украину микросхемы, используемые при создании вооружения, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 78-летняя фигурантка с Украины получила на почте в Брянске 50 микросхем от неизвестного. Завербовав российского пенсионера, она решила провезти контрабанду в Киев транзитом через Белоруссию и Польшу.

Подельники собирались перевезти чипы в термосе с компотом и контейнерах с тертой свеклой и тушеными овощами. Однако на вокзале Брянск-Орловский сотрудники начали обыскивать сумки и обнаружили в пластиковых контейнерах контрабанду.

Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде огнестрельного оружия или его составных частей.