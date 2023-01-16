16 Января 2023
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Фото: Telegram-канал &quot;Кепка Пригожина&quot; / t.me/Prigozhin_hat

Сладков заявил о загадке "вагнеровцев"

Военкор Александр Сладков заявил о том, что "вагнеровцы" представляют для него непонятную загадку. Он ожидал увидеть "каких-то супервооруженных супербойцов", а они оказались внешне обычными солдатами.
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"Мне казалось, что главный их мотив - деньги, коль скоро они на жестком контракте, а все они говорят о защите Родины. Они просты и комфортны, как любые десантники, морпехи, артиллеристы или сапёры. Никаких отличий. Так скажите мне! Почему они берут города, если они такие же, как остальные!!! Для меня это главная загадка. Где та особенность, которая делает их такими непобедимыми бойцами? Не понимаю", - написал Сладков.

О феномене "вагнеровцев" рассказал недавно на медиафоруме в Ярославле историк Андрей Фурсов, который видит в них социальную форму новой эпохи.

"Вы думаете, ЧВК "Вагнер" и другие структуры - это только военные? Нет. Это социальные формы нашего будущего. Мы не знаем, как это будет, но ЧВК - это не опричнина, как некоторые думают. В позднем Риме, когда рухнула массовая армия, пошли такие вот структуры. Я с 90-х годов говорю, что мир будет выходить из капитализма с помощью тридцатилетней войны. Начало - это Сирия, теперь Украина. Ведь что такое была Тридцатитлетняя война? Это было четыре локальных конфликта, один перетекал в другой. А к 1648 году оформился новый строй. Любой новый строй оформляется в виде войны, потому что это самый короткий способ организации нового строя. Кажется, это просто наемники. На самом деле это рождает принципиальное новое общество. Здесь очень много интересного будет", - рассказал Фурсов.

Теги: вагнеровцы



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