СК проверит Новосмолинский карьер после жалоб жителей Челябинской области на выбросы

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей Челябинской области на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера.

О проблеме стало известно после сообщения в аккаунте Информационного центра СК России. Жители, постоянно проживающие в ряде садовых товариществ, пожаловались на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров. По их словам, почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Жители жаловались в различные инстанции, но результатов нет.

В настоящий момент по данной информации проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, в ноябре жители Челябинска сообщили о взрыве в районе карьера по производству щебня в Новосинеглазово. В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на карьере при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. Было увеличено количество закладываемого взрывчатого вещества из-за промерзшего грунта.