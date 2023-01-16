16 Января 2023
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Происшествия Челябинская область
Фото: СКР

СК проверит Новосмолинский карьер после жалоб жителей Челябинской области на выбросы

Глава СКР Александр Бастрыкин поручил провести проверку после жалоб жителей Челябинской области на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера.

О проблеме стало известно после сообщения в аккаунте Информационного центра СК России. Жители, постоянно проживающие в ряде садовых товариществ, пожаловались на пыль, поднимающуюся от работы Новосмолинского карьера и оседающую в радиусе нескольких километров. По их словам, почва пропиталась бетонной пылью, погибли деревья и растения, ухудшилось состояние здоровья граждан, особенно страдающих бронхиальной астмой. Жители жаловались в различные инстанции, но результатов нет.

В настоящий момент по данной информации проводится проверка. Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ее предварительных и окончательных результатах.

Напомним, в ноябре жители Челябинска сообщили о взрыве в районе карьера по производству щебня в Новосинеглазово. В пресс-центре ГУ МЧС по Челябинской области сообщили, что на карьере при производственной добыче щебня проводился подрыв породы. Было увеличено количество закладываемого взрывчатого вещества из-за промерзшего грунта.

Теги: СК, карьер, экология, выбросы,



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