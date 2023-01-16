16 Января 2023
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Врио главы Запорожской области высказался за смертную казнь

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий полагает, что смертную казнь в регионе можно было бы применять в особых случаях.

"Я категорически за то, чтобы была введена смертная казнь, особенно в особых случаях. Но надо делать так, чтобы была максимальная честность и объективность в решении этого вопроса", - сказал Балицкий в интервью телеканалу "Крым-24", цитату приводит ТАСС.

Он пояснил, что безнаказанность порождает дальнейшие преступления. Политик привел пример трагедии, когда вооруженные люди ворвались в дом и убили целую семью, включая маленьких детей.

"За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос", - считает врио губернатора.

Теги: Евгений Балицкий, Запорожская область, смертная казнь



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