Врио главы Запорожской области высказался за смертную казнь

Врио главы Запорожской области Евгений Балицкий полагает, что смертную казнь в регионе можно было бы применять в особых случаях.

"Я категорически за то, чтобы была введена смертная казнь, особенно в особых случаях. Но надо делать так, чтобы была максимальная честность и объективность в решении этого вопроса", - сказал Балицкий в интервью телеканалу "Крым-24", цитату приводит ТАСС.

Он пояснил, что безнаказанность порождает дальнейшие преступления. Политик привел пример трагедии, когда вооруженные люди ворвались в дом и убили целую семью, включая маленьких детей.

"За такие вещи нужно сразу на месте решать вопрос", - считает врио губернатора.