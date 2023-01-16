16 Января 2023
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Происшествия Свердловская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

Число пожаров на Среднем Урале выросло на 23%: в МЧС бьют тревогу

За первую половину января на Среднем Урале сложилась неблагоприятная обстановка с пожарами и гибелью людей. Об этом Накануне.RU сообщили в региональном ГУ МЧС.
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По данным ведомства, с начала 2023 года в Свердловской области произошло 268 пожаров, что на 23% больше, чем за аналогичный период 2022 года. Погибли 25 человек, что на девять случаев больше, чем в прошлом году. Было спасено 69 человек.

Также, по сравнению с прошлым годом, в регионе больше чем в два раза увеличилось число пожаров в частных жилых домах – 75 случаев. На ликвидацию возгораний в многоквартирных домах с начала года огнеборцы выезжали 56 раз.

В МЧС обеспокоены сложившейся ситуацией и напоминают уральцам о соблюдении правил пожарной безопасности в быту. В случае пожара или другой чрезвычайной ситуации нужно немедленно сообщить в пожарно-спасательную службу МЧС России по телефонам "101" или "112". После этого необходимо постараться покинуть опасную зону.

Напомним, ранее силовые и спасательные ведомства Среднего Урала подвели итоги своей работы в прошедшие новогодние каникулы.

Теги: пожары, МЧС, январь, случаи



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