16 Января 2023
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Кремле заявили о непричастности к падению ракеты на жилой дом в Днепре

В Кремле заявили о непричастности российских военных к удару по жилому дому в Днепре, в результате которого погибли, по данным украинских властей, не менее 35 человек.

"ВС РФ не наносят ударов по жилым домам или объектам социнфраструктуры. Удары наносятся по военным целям: очевидным или замаскированным. Вы сами видели заключения некоторых представителей Украины, где говорилось, что эта трагедия стала следствием действия контрракет и ПВО", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Ранее при официальной позиции Киева об ударе по жилому дому ВС РФ советник офиса президента Украины Алексей Арестович заявил, что разрушение дома могло быть следствием работы украинской системы ПВО. Однако позже он добавил, что это лишь версия его знакомого военного.

Теги: днепр, ракетный удар, жилой дом, дмитрий песков, ракета



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