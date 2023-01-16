16 Января 2023
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Сургуте горит АЗС

В Сургуте горит АЗС. Видеозапись опубликована в социальных сетях.

На кадрах видно, что пламенем охвачено все здание. В воздух поднимаются клубы густого черного дыма.

В пресс-службе ГУ МЧС России по ХМАО-Югре сообщили Накануне.RU, что о пожаре стало известно в 14.07. Однако подробный комментарий получить не удалось - телефонный звонок был прерван оповещением о пожарной тревоге. В ведомстве пообещали перезвонить и прокомментировать ситуацию позднее.

Журналисты телеканала "Сургут 24" сообщают, что из-за пожара участок Западной закрыт для движения между двумя железнодорожными переездами. Пробка в обе стороны.

Дополнено в 16.25, добавлен комментарий МЧС Югры.

В 14.07 поступило сообщение о возгорании емкости 15 кубометров с сжиженным газом по ул.Западная, 25. Первое подразделение прибыло в 14.10. В 14.24 пожар был локализован, в 14.25 ликвидирован. Пострадавших нет. От МЧС России работало семь единиц техники и 35 человек личного состава.

Теги: АЗС, пожар, Сургут



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