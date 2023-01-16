"Конфликт" между Минобороны и ЧВК "Вагнер" есть только в информационном пространстве, - Песков

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщения о "конфликте" Минобороны России и ЧВК "Вагнера".

По словам официального представителя Кремля, "это продукция информационных манипуляций, которые устраивают наши противники".

Он отметил, что все делают общее дело - воюют за Родину, передает РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Минобороны РФ отчиталось о взятии Соледара, отметив особую роль ВДВ. При этом ранее руководитель группы "Вагнер" Евгений Пригожин подчеркивал, что освобождением этого населенного пункта занимались исключительно "вагнеровцы".