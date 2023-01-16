16 Января 2023
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Происшествия
Фото: Отделение пропаганды ГИБДД г. Екатеринбурга

В Рязани пьяный водитель влетел в торговый павильон с людьми

В Рязани 36-летний местный житель под действием алкоголя протаранил торговый павильон, в котором в момент аварии находились продавец и покупатель.

ЧП произошло вечером на улице Сельских Строителей.

По данным регионального управления ГИБДД, виновник аварии – водитель Chevrolet Lacetti – был в состоянии сильного алкогольного опьянения: "0.998 мг/л, что более чем в 6 раз превышает допустимый уровень".

"В результате происшествия 27-летний мужчина, находившийся в павильоне в момент ДТП, получил телесные повреждения и обратился в медицинскую организацию за оказанием медицинской помощи", - добавили в автоинспекции. На камере видеонаблюдения, установленной в павильоне, видно, что покупатель выжил чудом – он по случайности зашел за прилавок и там разглядывал товары.

Теги: дтп, торговый павильон, наезд, рязань



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