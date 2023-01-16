На МСК "Широкореченский" обнаружили предмет, похожий на бомбу

На мусорном полигоне "Широкореченский" был найден предмет, похожий на самодельную бомбу. Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе ЕМУ "Спецавтобаза".

Предмет обнаружил один из сотрудников во время сортировки мусора около вчера 21.10

"После этого была незамедлительно произведена эвакуация личного состава. На место были вызваны соответствующие спецслужбы, которые забрали подозрительный предмет на дальнейшее исследование", - отметили в пресс-службе.

Сейчас МСК работает в штатном режиме.