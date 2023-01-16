16 Января 2023
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Общество В России

В Госдуму внесен законопроект о наделении Героев России земельными участками

В Госдуму внесен законопроект о предоставлении Героям России или СССР, а также полным кавалерам ордена Славы права получать земельные участки под фермерские хозяйства.

Действующим законодательством предусмотрено право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно без проведения торгов находящегося в государственной или муниципальной собственности земельного участка для индивидуального жилищного строительства или личного подсобного хозяйства. Оно предоставляется единовременно и в случае смерти правообладателя не переходит членам его семьи.

Внесенный законопроект предлагает расширить указанную норму, наделив указанные категории лиц правом получения земельного участка для осуществления также крестьянского (фермерского) хозяйства. При этом в случае смерти или гибели Героя или полного кавалера ордена Славы, независимо от даты смерти, право на внеочередное предоставление в собственность бесплатно земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, будет переходить одному из членов семьи.

Порядок приоритетности таков: супруга (супруг), дети старше 18 лет, родители. Если Герой (кавалер ордена Славы) получил звание посмертно, нереализованное им при жизни право перейдет членам его семьи.

В пояснительной записке отмечается, что закон усилит меры социальной поддержки лиц, отмеченных за особые заслуги перед государством и обществом.

В декабре президент РФ Владимир Путин своим распоряжением рекомендовал властям Крыма, Севастополя и Московской области выдавать земельные участки героям СВО или членам их семей в случае их посмертного награждения.

Теги: законопроект, земельные участки



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