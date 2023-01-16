16 Января 2023
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Армия и ВПК За рубежом
Фото: Накануне.RU

Министр обороны Германии попросила Шольца об отставке

Министр обороны Германии Кристина Ламбрехт подала прошение канцлеру Олафу Шольцу. В нем она просит об отставке.

По данным агентства DPA, которому текст документа предоставило оборонное ведомство, министр официально обратилась к канцлеру Германии Олафу Шольцу и попросила об отставке, пишет РИА Новости. Прошение было направлено в ведомство канцлера в понедельник.

Ранее стало известно, что у Шольца – трудности с поиском министра обороны. Канцлер пообещал, что по крайней мере половина его кабинета будет состоять из женщин.

Теги: Кристина Ламбрехт, Олаф Шольц, отставка



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