16 Января 2023
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

"Авито" запустит возврат товаров от частных продавцов

Сервис "Авито" запустил пока в тестовом режиме возможность возврата товаров от частных продавцов. До сих пор возвращать можно было только покупки, сделанные в магазинах, передают "Ведомости".

Вернуть товары можно будет в течение 14 дней с момента получения. Для этого покупатель должен воспользоваться сервисом "Авито доставка" с использованием услуг партнеров платформы – "Почты России", СДЭК и т.д.

Также остается в силе и действующая схема проверки товаров, в этом случае у покупателя есть 15 минут, чтобы решить, подходит ли ему товар. Если в течение этого времени он откажется от покупки, то деньги за нее не списываются.

По данным "Авито", сейчас функцию "возврат товаров" может подключить 1 млн продавцов. У них в объявлении появится соответствующий информирующий стикер.

Оформить возврат можно будет с помощью онлайн-заявки, там покупатель укажет причину возврата и приложит фотографии товара. Если вещь окажется бракованной, то продавец обязуется вернуть деньги в любом случае, даже если товаром уже пользовались. В остальных случаях принимаются к возврату вещи только без следов использования. Если продавец такие следы видит, то он может отклонить заявку. Спорными случаями будет заниматься специалист по возвратам.

Если покупатель решил вернуть товар, он сможет сделать это только при помощи "Почты России". При этом до начала июля будет действовать промопериод, при котором услуги по обратной отправке будут бесплатными.

 

Теги: авито, возврат покупок, продавец



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