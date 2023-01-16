Губернатор Курской области заинтересовался рекламой наркотиков

Губернатор Курской области Роман Старовойт поручил главам муниципалитетов и мэрам городов за три дня устранить все надписи с адресами в интернете, где можно купить наркотики.

"Уважаемые руководители городов и муниципальных образований Курской области, я прошу в срочном порядке, буквально в течение трёх дней, используя наши внутренние ресурсы, управляющие компании, волонтёров, дружинников… Необходимо устранить все надписи, которые сейчас есть и которые будут появляться. И на системной основе организовать работу по недопущению впредь возникновения этих надписей", - цитирует РИА Новости слова Старовойта, сказанные во время оперативного совещания.

Распространение рекламы наркотиков активно в крупных городах России, особенно это стало происходить в последние дни. Старовойт это связывает с тем, что в конце прошлого года сотрудникам МВД удалось ликвидировать платформу в интернете, которая была монополистом на незаконном рынке наркотиков.